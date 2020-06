Zoom heeft een videobijeenkomst van de in de Verenigde Staten verblijvende Chinese dissident Wang Dan geschorst op verzoek van de Chinese autoriteiten. Ook in andere gevallen heeft het Amerikaanse bedrijf op verzoek van Peking bijeenkomsten tegengehouden, geeft het bedrijf toe in een blogbericht.

De verklaring volgt nadat bleek dat Zoom het account van de Chinese activistengroep Humanitarian China schorste. Dat gebeurde nadat de groep een videobijeenkomst over het Tiananmenprotest in 1989 hield. Door het optreden van de Chinese overheid om de protesten neer te slaan, vielen zeker honderden doden.

Wang was een van de prominentste studentenleiders van de protesten. Hij hield op 3 juni via Zoom een bijeenkomst over de gebeurtenissen op en rond het Plein van de Hemelse Vrede, maar die werd halverwege stilgelegd. Ook werd zijn account geschorst.

"Zoom heeft voldaan aan China's verzoek, waardoor voorkomen werd dat we onze levens soepel kunnen leiden", schrijft Wang in een verklaring aan persbureau Reuters. "Het bedrijf kan niet wegkomen met slechts een verklaring. We zullen juridische middelen en de publieke opinie blijven gebruiken, en Zoom vragen om verantwoordelijkheid voor zijn fouten te nemen."

Zoom: Geen acties op verzoek van Peking tegen gebruikers buiten China

In de verklaring erkent Zoom dat op verzoek van de Chinese autoriteiten een account in Hongkong en twee accounts in de VS zijn geschorst, maar stelt dat deze inmiddels zijn hersteld. Het bedrijf schrijft in de toekomst niet langer te voldoen aan verzoeken van Peking om maatregelen te nemen tegen accounts buiten het vasteland van China.

Ook zegt Zoom de mogelijkheid te gaan ontwikkelingen om individuele gebruikers binnen videobijeenkomsten te verwijderen. Op die manier kan het bedrijf handhaven op "verzoeken van lokale autoriteiten die vaststellen dat activiteit op ons platform binnen hun landsgrenzen illegaal zijn", zonder de hele videobijeenkomst stil te leggen.

Zhou Fengsuo, de oprichter van Humanitarian China, zegt Zooms verklaring over de geschorste accounts te verwelkomen, maar stelt dat het onacceptabel is "om Chinese gebruikers van de rest van de wereld te scheiden."