Wat is het beste campernavigatiesysteem? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Voor rijden met een camper of caravan zijn er speciale campernavigatiesystemen. Deze houden bij het berekenen van de route rekening met de hoogte, breedte en het gewicht van een camper of caravan. Handig, maar je moet ook altijd zelf goed opletten. Geen enkel systeem is perfect. Een systeem kan dingen over het hoofd zien bij het bepalen van de route, waardoor je nog wel eens voor (vervelende) verrassingen kan komen te staan.

De Consumentenbond test navigatiesystemen op onder meer navigatiekwaliteit, gebruiksgemak en veelzijdigheid. Er zijn in totaal 87 navigatiesystemen getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie campernavigatie komt Garmin als Beste uit de Test. Ook de Beste Koop is een systeem van Garmin.

De Garmin Camper 780 is een campersysteem met een groot aanraakscherm (6,9 inch). Navigeren doet hij heel behoorlijk. Maar het systeem is niet perfect en ziet weleens een laag viaduct of een te smalle weg over het hoofd.

Het systeem beschikt over een speciale en handige camperdatabase waarin je speciaal voor campers geschikte bestemmingen kunt vinden.

Het menu werkt vlot en het beeldscherm is goed afleesbaar. Het systeem is met spraak te bedienen, zodat je handsfree bijvoorbeeld je route kunt wijzigen. Helaas is de kwaliteit van de spraakherkenning wel wat matig.

Via bluetooth kun je je telefoon aansluiten en deze als carkit gebruiken. Het systeem kan dan ook via de internetverbinding van je telefoon actuele verkeersinformatie ontvangen.

Een nadeel is dat het systeem traag kan zijn. Hij start traag op en het berekenen van de route is wat langzaam. Daarnaast is de batterij binnen 1,5 uur leeg.

De Garmin Camper 660 is al in 2015 op de markt gekomen en getest, maar heeft nog steeds de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Hij presteert wat minder goed dan de Beste uit de Test, maar nog steeds heel behoorlijk. Navigeren doet hij ongeveer even goed. Ook dit systeem is niet perfect en ziet niet altijd alle belemmeringen voor een camper op de route.

Hij beschikt ook over een speciale camperdatabase, maar deze is minder uitgebreid dan bij de 780.

Het aanraakscherm is met 6 inch iets kleiner, maar nog steeds groot. Het scherm is goed afleesbaar en bedienen werkt makkelijk. De 660 beschikt over bluetooth en spraakbediening.

De nadelen zijn vergelijkbaar met de 780. Dit systeem kan ook traag zijn en de batterij is binnen 1,5 uur leeg.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.