Unieke filters toevoegen aan foto's, puzzelen met taal en de wetenschap helpen met onderzoek naar het coronavirus. Dit zijn de Apps van de week.

Adobe Photoshop Camera

Adobe heeft afgelopen week een nieuwe app uitgebracht. Photoshop Camera is een camera en bewerkingsprogramma ineen, maar valt vooral op dankzij de filters. De effecten kunnen niet alleen het onderwerp van de foto veranderen, zoals een gezicht, maar ook de hele omgeving een fris sausje geven.

Er zijn in totaal meer dan tachtigfilters beschikbaar. Het aanbod is heel uiteenlopend en varieert van Black Mirror-achtige ontwerpen tot op jaren tachtig gebaseerde tekenfilms. Je kunt overigens ook eerder gemaakte foto's opfleuren met een filter, door het kiekje in de app te uploaden.

Verder beschikt Photoshop Camera over wat rechttoe rechtaan tools voor fotobewerking, zoals een functie om plaatjes bij te snijden. Adobe is van plan om de filters uit Photoshop Camera in de toekomst ook naar andere apps te brengen.

Download Adobe Photoshop Camera voor Android of iOS (gratis)

DreamLab

DreamLab bundelt de rekenkracht van losse smartphones om samen een supercomputer te maken die onderzoek naar het coronavirus versnelt. Zodra de app is geïnstalleerd, kun je je processor ter beschikking van de wetenschap stellen.

Onderzoekers, kennisorganisaties en universiteiten van over de hele wereld gebruiken deze collectieve rekenkracht om hele moeilijke (wiskundige) analyses uit te voeren. Het uiteindelijke doel is om meer over het coronavirus te weten te komen.

De app is uitgebracht door de Vodafone Foundation en werkt alleen wanneer je smartphone opgeladen wordt. Op die manier trekt de app niet je batterij leeg. In de instellingen kun je daarnaast zelf aangeven hoeveel (mobiele) data de app maximaal verstuurt. Je kunt overigens ook andere wetenschappelijke onderzoeken steunen met DreamLab.

Download DreamLab voor Android of iOS (gratis)

33 Hoe gebruik je DreamLab?

Words for a bird

Ben je gek op puzzelen én op taal? Dan moet je Words for a bird eens proberen. In deze nieuwe puzzelgame van de bekende Belgische ontwikkelaar Bart Bonte help je een vogeltje bij het maken van gedichten.

Deze raadsels worden in de loop van het vijftien levels tellende spel steeds pittiger, maar de eerste puzzels zijn ook voor beginners goed op te lossen. Het is de bedoeling dat je de korte tekstjes invult met behulp van letters die in de boom hangen. Maar let op: de puzzelgame zet je op het verkeerde been door ook onnodige letters toe te voegen.

Words for a bird is gratis te spelen, maar wie de volledige versie (1,99 euro) aanschaft, krijgt geen reclames te zien. Niet-betalende spelers krijgen advertenties voorgeschoteld wanneer ze een hint nodig hebben.

Download Words for a bird voor Android of iOS (gratis)