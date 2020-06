Onveilige beveiligingscamera's uit China blijven de Nederlandse markt overspoelen, ondanks acties van webwinkels om de onveilige camera's van websites te verwijderen. Dat schrijft de Consumentenbond vrijdag.

Webwinkels als Amazon hebben eerder op verzoek van consumentenbonden geprobeerd de onveilige camera's van de website te verwijderen, maar dat mocht niet baten.

"Dat er een paar camera's van Amazon verwijderd worden, is nog geen oplossing voor het probleem. Als onkruid komen dit soort camera's met een andere merknaam gewoon weer terug", aldus de Consumentenbond.

Inmiddels zijn zeker 27.000 kwetsbare bewakingscamera's van Chinese makelij geïnstalleerd in Nederland, stelt de bond. Wereldwijd gaat het om 3,5 miljoen kwetsbare camera's.

Risico dat hackers meekijken met de camera

Vooral camera's die werken met de app CamHi lopen risico. CamHi is een app van fabrikant HiChip. HiChip heeft 38 procent van de in totaal 27.000 onveilige camera's in Nederland geproduceerd.

Camera's die werken met de app zijn eenvoudig te hacken. Ze hebben unieke, maar voorspelbare identificatienummers en gebruiken standaardwachtwoorden. Consumenten lopen daardoor het risico dat hackers meekijken met de camera, wachtwoorden veranderen, de camera uitzetten of toegang krijgen tot andere apparaten die gebruikmaken van hetzelfde netwerk als de camera.

De bond heeft Amazon.nl gevraagd om tien producten offline te halen die werken met de app CamHi. Het gaat om producten van de merken Gatocam, MEOBHI, WYJW, Zysecurity (Crazy) en PNI. Fabrikant HiChip heeft inmiddels verbetering beloofd.

Daarnaast adviseert de bond consumenten om de risicovolle camera's niet meer te gebruiken. "Tenzij gebruikers weten hoe ze de juiste internetpoort in de camera kunnen blokkeren (UDP-poort 32100). Die blokkade beperkt de toegang tot de camera tot het eigen wifinetwerk", aldus de bond.