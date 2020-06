Ook Microsoft heeft zich donderdag uitgeproken tegen het leveren van gezichtsherkenning aan de politie. Het bedrijf zegt geen gezichtsherkenningssoftware aan de politie in de Verenigde Staten te willen verkopen zolang er nog geen duidelijke nationale wet is opgesteld voor het gebruik van de technologie.

De aankondiging komt kort nadat Amazon bekend heeft gemaakt een jaarlang te gaan stoppen met het leveren van gezichtsherkenningssoftware aan de politie. Ook Amazon wil er wetgeving komt, zodat kan worden gereguleerd hoe de technologie wordt gebruikt. "We hopen dat dit het Congres genoeg tijd zal geven om passende regels op te stellen", aldus het bedrijf.

De afgelopen tijd is bezorgdheid onstaan over de inzet van gezichtsherkenning. Na de dood van George Floyd, die overleed nadat een agent diens knie minutenlang in zijn nek drukte, zijn in de Verenigde Staten massale demonstraties tegen racisme en politiegeweld ontstaan. Als gevolg daarvan bestaat de angst dat gezichtsherkenning onterecht tegen demonstranten kan worden gebruikt.

Daarnaast zeggen critici dat het op grote schaal herkennen van gezichten in strijd is met burgerrechten en de privacy. De techniek zou daarnaast minder goed vrouwen en zwarte mensen kunnen herkennen.

IBM maakte eerder deze week bekend helemaal te gaan stoppen met de ontwikkeling van technologie voor gezichtsherkenning. Het bedrijf zegt dat technologie voor gezichtsherkenning wordt gebruikt voor onder meer massasurveillance en etnisch profileren.