Twitter heeft donderdagavond bekendgemaakt dat het meer dan 170.000 accounts heeft verwijderd die door steun vanuit Peking werden beïnvloed en pro-Chinese berichten verspreidden, onder meer over het coronavirus.

Het bedrijf heeft bijna 24.000 account geschorst die zeer actief waren. Daarnaast zijn er nog 150.000 accounts verwijderd die werden gebruikt om de zeer actieve accounts te promoten.

Ook zijn er twee kleinere netwerken van Twitter-accounts verwijderd die door Rusland en Turkije zouden worden gesteund.

De Twitter-accounts focusten zich waarschijnlijk voornamelijk op Hongkong, maar er werden ook berichten gepromoot over het COVID-19-virus.

Het Chinese netwerk zou gelinkt kunnen worden aan een eerder netwerk die door de Chinese overheid werd gesteund. Het promootte onder meer misleidende informatie over politieke verhoudingen in Hongkong. Het netwerk werd vorig jaar ontmanteld.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldde in mei al dat het een netwerk had gevonden met Twitter-accounts met een "hoogstwaarschijnlijke" link met China die valse informatie over het coronavirus verspreidden.

Twitter ontkende het bestaan van deze accounts. Volgens het bedrijf waren de accounts die het ministerie had gevonden onder meer accounts van legitieme bedrijven en journalisten. Volgens een woordvoerder van Twitter staan de accounts die nu zijn gevonden los van de vijfduizend accounts die het ministerie vorige maand vond.