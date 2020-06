Zoom heeft het account van een Chinese activistengroep Humanitarian China tijdelijk geschorst, bevestigt het Amerikaanse bedrijf. Dat gebeurde nadat de groep een videobijeenkomst hield over het Tiananmenprotest, waarbij in 1989 zeker honderden doden vielen.

De videobijeenkomst werd op 31 mei gehouden via Zoom. Volgens Humanitarian China waren 250 deelnemers aanwezig, terwijl de beelden via sociale media duizenden keren werden gestreamd.

Op 7 juni kregen de beheerders van het account te zien dat het profiel was geschorst, meldt Humanitarian China in een verklaring. De organisatie zegt "diep verontwaardigd" te zijn door de actie.

"Als de meest populaire commerciële vergadersoftware wereldwijd, is Zoom essentieel als een niet-verboden middel om het Chinese publiek te bereiken", schrijft de activistengroep. "Het lijkt aannemelijk dat Zoom heeft gehandeld onder druk van de de Chinese Communistische Partij. Als dat zo is, is Zoom medeplichtig aan het wegvagen van herinneringen aan het Tiananmen-bloedbad."

In een reactie beroept Zoom zich op lokale wetgeving. "Als een vergadering in verschillende landen plaatsvindt, moeten de deelnemers in die landen zich aan lokale wetten houden", schrijft Zoom in een verklaring. Het account is inmiddels hersteld.

De herdenking van de bloederige manier waarop China in 1989 de protesten voor meer democratie neersloeg, ligt zeer gevoelig in China. Het land past stevige censuur toe op berichten omtrent de gebeurtenissen op en rond het Plein van de Hemelse Vrede.