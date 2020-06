Donderdagavond om 22 uur presenteert Sony onder meer een reeks aan nieuwe PlayStation 5-games. Dit zijn de verwachtingen van het evenement.

De PlayStation 5

Sony heeft in de afgelopen maanden steeds kleine brokken informatie over de PlayStation 5 naar buiten gebracht, maar we weten nog niet hoe de spelcomputer eruitziet. Er bestaat een kans dat dat Sony het volledige apparaat donderdagavond uit de doeken doet, hoewel er ook geruchten zijn dat dat volgende maand pas gebeurt.

De eerste PlayStation 5-games

Wat in elk geval wordt getoond, zijn de eerste games die op de PlayStation 5 speelbaar zijn. Dat gebeurt overigens in 1080p-resolutie, een lagere resolutie dan de PlayStation 5 aankan (minstens 4K).

Er zijn al enkele games voor de PlayStation 5 bevestigd. Zo zullen we mogelijk meer te zien krijgen van Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, Godfall, Lord of the Rings: Gollum en Watch Dogs: Legion. Daarnaast worden ook nog niet eerder aangekondigde titels verwacht.

Naast nieuwe games kan de PlayStation 5 ook "de meeste" spellen afspelen die voor de PlayStation 4 zijn verschenen.

De prijs

Sony heeft nog geen prijs bekendgemaakt van de PlayStation 5. Hardwareontwerper Mark Cerny zei eind vorig jaar nog dat Sony de prijs "aantrekkelijk" wil houden. Online liggen de schattingen ergens tussen de 499 en 599 euro. Daarmee zou de spelcomputer duurder zijn dan de PlayStation 4, die aanvankelijk voor 399 euro over de toonbank ging.

Wat weten we al over de PlayStation 5-controller?

In april liet Sony al wel de nieuwe controller zien, met de naam DualSense. Hierbij viel vooral het nieuwe ontwerp op, met twee kleuren en subtiele verlichting aan de voorzijde. De lichtstrepen kleuren mee met wat er in het spel gebeurt.

De DualSense heeft haptische feedback, dat de trilfunctie uit eerdere PlayStation DualShock-controllers vervangt. Deze techniek moet zorgen dat het gevoel uit spellen beter wordt overgebracht naar de handen van de speler. Zo moet bijvoorbeeld voelbaar worden op welke ondergrond je rijdt in een racegame.

Ook wordt de controller voorzien van een USB-C-aansluiting om hem op te laden en heeft de DualSense microfoons, zodat je zonder headset kan praten.

Er zijn nog wel enkele onduidelijkheden. Zo is er een nieuwe Create-knop, die voor nieuwe functies zou zorgen. Mogelijk vertelt Sony donderdagavond welke mogelijkheden die knop biedt.

Wat zijn de specificaties? CPU: Zen 2 (AMD) met 8 kernen op 3,5 GHz (SMT-ondersteuning onduidelijk)

GPU: 10,28 teraflops, 36 cu's op 2,23 GHz

Geheugen: GDDR6 van 16 GB met een geheugenbus van 256 bits

Bandbreedte: 448 GB/s

Opslagcapaciteit: 825 GB

SSD-bandbreedte: 5,5 GB/s (ruw), 9 GB/s (gecomprimeerd)

Prestatiedoel: 4K op 60 fps, tot 120 fps

Wanneer verschijnt de PlayStation 5?

De PlayStation 5 staat gepland voor de "feestdagen" aan het einde van 2020. Een specifieke datum is nog niet bekend. Verwacht wordt dat de console aanvankelijk schaars beschikbaar zal zijn.