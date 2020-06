Duitsland wil dat alle landen van de Europese Unie zich scharen achter sancties voor de Russische hacker Dmitriy Badin, meldt The Wall Street Journal. De man wordt ervan verdacht in 2015 een uitgebreide digitale aanval te hebben uitgevoerd op de Bondsdag, het Duitse parlement.

Bondskanselier Angela Merkel zei in mei "hard bewijs" te hebben dat Rusland achter de hack op de Bondsdag zit. Daarbij zou naar verluidt ook een groot deel van Merkels e-mailbox gekopieerd zijn. Het Kremlin ontkent betrokkenheid.

Volgens Amerikaanse autoriteiten is of was Badin een agent van de Russische geheime dienst GRU. De man werd in 2018 aangeklaagd voor bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van twee jaar eerder. Duitsland heeft een arrestatiebevel voor hem uitgevaardigd.

Brussel heeft sinds mei 2019 de mogelijkheid om sancties op te leggen voor grote digitale aanvallen. De Raad van de Europese Unie, bestaande uit vertegenwoordigers namens de 27 lidstaten, kan bij een unaniem besluit bijvoorbeeld een inreisverbod vaststellen. Ook kan zakendoen met een gesanctioneerde partij bestraft worden.

Het is onduidelijk wat voor sancties Duitsland precies in werking heeft en in welke mate andere Europese lidstaten bereid zijn om mee te werken aan de wensen van het land.