De storing waar Vodafone donderdagochtend mee kampte is verholpen, vertelt een woordvoerder van de provider aan NU.nl. Internet en telefonie voor zakelijke klanten werkt weer.

De storing ontstond in de nacht van woensdag op donderdag om 2.30 uur. Sindsdien was een deel van de zakelijke klanten van Vodafone niet via een vaste lijn te bereiken. Een klein deel van de klanten had ook problemen met mobiele telefonie. Daarnaast konden klanten problemen ervaren met hun internet en VPN-verbinding.

De storing trof meerdere ziekenhuizen, veiligheidsregio's, huisartsenpraktijken en gemeenten. Ziekenhuizen hadden tijdelijke noodnummers ingesteld om telefonisch bereikbaar te blijven.

Volgens Vodafone kwamen de diensten rond 10.30 uur geleidelijk weer op gang. De precieze oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.