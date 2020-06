Een telefoonstoring bij Vodafone leidt donderdagochtend tot problemen met vaste telefonie. Op Twitter melden meerdere ziekenhuizen vanwege de storing momenteel niet telefonisch bereikbaar te zijn.

De storing begon de nacht van woensdag op donderdag om 02.30 uur. Sindsdien heeft een deel van de zakelijke klanten van Vodafone geen vaste telefonie. Ook kunnen klanten problemen ervaren met hun internet en VPN-verbinding.

"Het gaat om een storing in verschillende delen van het land. Mobiele telefonie werkt wel", vertelt een woordvoerder van de provider aan NU.nl.

Onder meer het UMC Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam zijn getroffen door de storing. De ziekenhuizen hebben tijdelijke noodnummers ingesteld om telefonisch bereikbaar te blijven. Ook GGD regio Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht zijn niet telefonisch bereikbaar.

"We zetten alles op alles om de verbinding zo snel mogelijk te herstellen", aldus de woordvoerder. "Onze mensen onderzoeken nu de oorzaak. We weten nu nog niet hoe lang de storing zal duren. Zodra we meer informatie hebben, delen we die."