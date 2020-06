Amazon verbiedt de Amerikaanse politie een jaarlang Rekognition, de gezichtsherkenningssoftware van het bedrijf, te gebruiken. Dat heeft Amazon woensdag bekendgemaakt.

Na de dood van George Floyd, die overleed bij een arrestatie nadat een agent diens knie minutenlang in zijn nek drukte, zijn in de Verenigde Staten massale demonstraties tegen racisme en politiegeweld ontstaan. Dit heeft zorgen aangewakkerd dat gezichtsherkenning onterecht tegen demonstranten zou worden gebruikt.

Amazon zei dat de stop van een jaar is bedoeld om Amerikaanse wetgevers de kans te geven wetgeving op te stellen om te reguleren hoe de technologie wordt gebruikt. "We hopen dat dit het Congres genoeg tijd zal geven om passende regels toe te passen. Wij staan klaar om te helpen als daarom wordt gevraagd", zei Amazon in een statement.

Amazon zei daarnaast dat de technologie nog wel mocht worden ingezet om slachtoffers van mensenhandel te achterhalen.

Gebruik van gezichtsherkenning onder vuur

Het gebruik van gezichtsherkenning ligt al langer onder vuur. Zo zeggen critici dat het op grote schaal herkennen van gezichten in strijd is met burgerrechten en de privacy. De techniek zou daarnaast minder goed vrouwen en zwarte mensen kunnen herkennen.

Ook IBM maakte eerder deze week bekend te gaan stoppen met het ontwikkelen van technologie voor gezichtsherkenning. Het bedrijf zegt dat technologie voor gezichtsherkenning onder meer wordt gebruikt voor massasurveillance en etnisch profileren.