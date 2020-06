Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst veel meer meldingen ontvangen over pogingen tot phishing waarbij de oplichter zich voordoet als de Belastingdienst, zegt directeur Henk Hendriks donderdag tegen de NOS.

Het aantal meldingen bereikte tijdens de coronacrisis een piek van tussen de tien- en twaalfduizend meldingen per week, twee tot drie keer zo veel als normaal.

"We vermoeden dat er een verband is tussen de coronacrisis en de toename in het aantal meldingen, omdat we allemaal vaker online zijn", aldus Hendriks tegen de NOS. Hoewel de Belastingdienst frauduleuze domeinnamen probeert te blokkeren, is het "dweilen met de kraan open", aldus de directeur.

De oplichters doen zich voor als de Belastingdienst, door bijvoorbeeld via mail of sms kenbaar te maken dat mensen nog een schuld moeten betalen. Hierbij wordt niet alleen geld buitgemaakt, maar krijgen criminelen ook DigiD-inloggegevens in handen. Hendriks benadrukt nogmaals dat de Belastingdienst nooit per mail of sms communiceert.

Inmiddels is het aantal meldingen van phishing weer gezakt, naar vier- tot zesduizend meldingen per week. Normaal krijgt de Belastingdienst zo'n tweeduizend meldingen per week.