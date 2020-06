Facebook stapt af van zijn totaalverbod voor advertenties van mondkapjes. Voortaan is het wel toegestaan om niet-medische mondkapjes aan te bieden of te promoten in berichten en advertenties op Facebook en Instagram, maakt het bedrijf bekend in een nieuwsbericht. Het promotieverbod blijft wel staan voor medische mondkapjes.

Facebook verbood advertenties voor alle soorten mondkapjes in maart. Met de tijdelijke maatregel wilde het bedrijf bijdragen aan het voorkomen van een mogelijk tekort aan mondkapjes tijdens de wereldwijde coronacrisis.

De maatregel wordt verlicht omdat niet-medische mondkapjes in veel landen wel gebruikt worden. In Nederland is het dragen van een niet-medisch mondkapje sinds 1 juni verplicht in het openbaar vervoer, zoals de bus, tram of trein.

Niet-medische mondkapjes mogen alleen geadverteerd worden door organisaties die minimaal vier maanden op het platform actief zijn, stelt Facebook verder. Daarnaast mag een advertentie voor niet-medische mondkapjes niet voorzien zijn van een bewering die iets zegt over de medische effectiviteit.

"We blijven vasthouden aan een tijdelijk verbod op de verkoop van medische maskers", schrijft Facebook. Dit doet het bedrijf "om te voorkomen dat mensen de pandemie misbruiken voor hun eigen financieel gewin".

