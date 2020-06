Google gaat Android-apps die ook locatiegegevens verzamelen terwijl de app niet wordt gebruikt, toch niet vanaf november uit de Play Store verwijderen. Het strengere beleid is uitgesteld tot 2021, maakt Google bekend op zijn blog.

De beheerder van Android kondigde in februari aan strenger te worden op apps die op de achtergrond de locatie van gebruikers bijhouden. Alleen als het echt nodig is om de locatiegegevens te verzamelen, zou een app in de Play Store mogen blijven staan.

"We hebben geconstateerd dat veel apps die toegang vroegen om op de achtergrond locatiegegevens te verzamelen, dat eigenlijk niet nodig hebben", schreef Google destijds. "In werkelijkheid zou de ervaring voor een gebruiker hetzelfde zijn voor veel apps als die alleen toegang hebben tot de locatie wanneer de app in gebruik is."

Vanaf augustus zouden nieuwe apps al aan het beleid moeten voldoen. In november zouden alle apps die op dit moment in de Play Store te vinden zijn onder de strengere regels vallen. Deze twee momenten zijn nu uitgesteld.

"We geven ontwikkelaars meer tijd om aanpassingen te doen", schrijft Google als verklaring. Het bedrijf stelt het nieuwe beleid "tot 2021 niet te handhaven" voor apps die in de Play Store te downloaden zijn.