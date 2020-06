Google heeft woensdagavond de voorlopige versie van Android 11 gepresenteerd. Het nieuwe besturingssysteem voor smartphones biedt ontwikkelaars van chatapps de mogelijkheid om gesprekken in een chatbubbel weer te geven, iets wat al kon met de Facebook-app.

Met deze bubbels worden chatgesprekken bewaard op het scherm van de gebruiker. Als een appbouwer deze functie inbouwt, kunnen alle gebruikers hun chats op die manier bij zich houden en beheren.

Ook nieuw in Android 11 is dat notificaties van gesprekken voortaan gebundeld worden in het meldingenoverzicht. Op die plek kunnen gebruikers chatgesprekken terugvinden, naar een bubbel verplaatsen of er een herinnering voor instellen.

Daarnaast geeft Android 11 gebruikers meer mogelijkheden om hun privacy te beschermen. Zo kunnen apps voortaan eenmalig toestemming vragen om bijvoorbeeld de camera of microfoon te gebruiken.

Android 11 is nog niet definitief uitgebracht, dat gebeurt naar verwachting binnen enkele maanden. Wel kunnen bezitters van een Pixel 2-telefoon of nieuwer een testversie van de software downloaden. In de komende tijd wordt deze versie ook beschikbaar voor andere smartphones.