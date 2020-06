De Europese Commissie zegt dat Rusland en China nepnieuws over het coronavirus verspreiden. Met name deze twee landen zijn "betrokken bij gerichte beïnvloedingsoperaties en desinformatiecampagnes in de Europese Unie, omringende landen en wereldwijd", aldus Brussel in een woensdag gepubliceerde verklaring.

In april hield de EU Rusland al verantwoordelijk voor een "aanzienlijke desinformatiecampagne" over het coronavirus. Het Kremlin zou met de verspreiding van nepnieuws paniek willen zaaien en het vertrouwen in autoriteiten willen ondermijnen. Rusland zei onschuldig te zijn.

In mei schreef minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op basis van AIVD-informatie dat Russische narratieven ook in Nederlandse socialemediakringen worden gedeeld. Het bereik van de desinformatie zou echter beperkt zijn gebleven.

Eurocommissaris Vera Jourová (Waarden en Transparantie) roept sociale media woensdag opnieuw op om meer te doen aan de verspreiding van nepnieuws. "Hoewel online platformen tijdens de pandemie stappen in de goede richting hebben gezet, moeten die zich daar meer voor inspannen."

'Desinformatie schaadt de gezondheid van burgers'

Bedrijven zoals Facebook, Google en Twitter moeten maandelijks gedetailleerd kunnen rapporteren over getroffen maatregelen tegen nepnieuws. Het gaat onder meer om de beperking van desinformatie en het vergroten van de kennis van gebruikers. Ook wil Brussel dat de bedrijven meer samenwerken met factcheckers en wetenschappers.

"Desinformatie schaadt niet alleen de gezondheid van onze democratieën, maar ook de gezondheid van onze burgers", zei Jourová. "Het kan de economie negatief beïnvloeden en de reactie van autoriteiten ondermijnen, waardoor het effect van gezondheidsmaatregelen verzwakt wordt."