Google is begonnen met de uitrol van ruisonderdrukking in de videobeldienst Google Meet, meldt VentureBeat. Hiermee wordt rumoer op de achtergrond weggefilterd in videovergaderingen.

De functie, die in april werd aangekondigd, is eerst beschikbaar voor klanten van G Suite Enterprise en G Suite Enterprise for Education. Het filter werkt vooralsnog alleen in de webbrowser. Ondersteuning voor iOS en Android volgt later.

Googles geluidsfilter kan onder meer het geluid van krakende papiertjes, klikkende pennen en klinkende glazen wegfilteren. In de aankondiging schreef Google dat ook tikgeluiden op een toetsenbord en geblaf van honden onderdrukt kunnen worden.

Het team van Google sleutelde anderhalf jaar aan de functie, die met kunstmatige intelligentie werkt. Er werden duizenden eigen vergaderingen gebruikt om het model te trainen. Google zegt geen externe videovergaderingen te gebruiken om de functie in de toekomst te verbeteren.

Het filter staat standaard aan. Via de instellingen van Google Meet kan de functie worden uitgeschakeld. Het is niet bekend wanneer de mogelijkheid om geluid te filteren wordt uitgerold naar meer gebruikers.