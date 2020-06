De Federal Communications Commission (FCC) wil een boete van 225 miljoen dollar (ruim 198 miljoen euro) opleggen aan een Texaans bedrijf voor het plegen van miljoenen ongewenste robottelefoontjes. Met de telefoontjes deed het bedrijf zich voor als Amerikaanse zorgverzekeraars. Het zou de hoogste boete zijn die ooit door de FCC is opgelegd, meldt de Amerikaanse telecomwaakhond op Twitter.

Volgens een aanklacht (pdf), die is geüpload door de openbaar aanklager van Texas, maakte het bedrijf gebruik van kunstmatige of vooraf opgenomen stemmen. Aan het begin van het gesprek werd niet duidelijk namens welke partij het beoogde slachtoffer gebeld werd.

In "veel gevallen" werden ook mensen gebeld die op een bel-me-nietregister van hun lokale staat of een nationale variant daarvan staan. Om niet gepakt te worden, nam het bedrijf maatregelen om het echte nummer waarmee gebeld werd te vervangen door een nepnummer.

Het bedrijf is aangeklaagd door de staten Arkansas, Indiana, Michigan, Missouri, North Carolina, Ohio en Texas. In een periode van twintig weken in 2019 zouden in de zeven staten tientallen miljoenen robotgesprekken zijn gevoerd, tegen lokale wetgeving in.

Het gaat in die periode in 2019 om 136 miljoen telefoontjes naar inwoners van Texas, 56 miljoen naar Ohio, 44 miljoen naar North Carolina, 42 miljoen naar Michigan, 25 miljoen naar Indiana, 14 miljoen naar Missouri en 11 miljoen naar Arkansas, aldus de aanklacht.

De activiteiten zouden ook nog dit jaar hebben plaatsgevonden. Zo zouden tot en met maart negen miljoen inwoners van North Carolina gebeld zijn. Twee miljoen daarvan stonden geregistreerd in een bel-me-nietregister.