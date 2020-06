Het bedrijf Formdesk wist van het beveiligingslek in de Infectieradar die het bedrijf ontwikkelde voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), laat minister Hugo de Jonge dinsdag aan de Tweede Kamer weten.

Zaterdag werd bekend dat de Infectieradar, waarmee mensen hun klachten rond het coronavirus kunnen doorgeven aan het RIVM, een lek bevatte. Door het webadres aan te passen, kon iemand inzicht krijgen in de gegevens die een ander had ingevuld.

"Bij het ontwikkelen van die site zijn juist wel veiligheidschecks gedaan, waarbij ook dit (specifieke lek, red.) als een van de veiligheidsrisico's in beeld is gekomen", zei De Jonge over wat er op dit moment over het lek bekend is.

"Vervolgens is daar ook een oplossing voor aangedragen die Formdesk moest doorvoeren. Deels is dat overgenomen en deels niet", aldus De Jonge. "Zo gaan de dingen soms. Menselijke fouten zijn menselijk."

Een woordvoerder van Formdesk was niet direct bereikbaar voor een reactie. Dit bericht wordt aangevuld zodra dat wel het geval is.

Het RIVM meldt maandag dat het lek niet is misbruikt. Wel hadden de onderzoeker en de journalist die het lek hebben ontdekt en gemeld toegang tot de formulieren van 49 personen. Deze mensen zijn daarvan op de hoogte gesteld.