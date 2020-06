Een Britse man die een zendmast in brand stak omdat hij dacht dat 5G-technologie de oorzaak van het coronavirus was, heeft een gevangenisstraf van drie jaar gekregen, meldt de BBC.

De 47-jarige man gaf toe een zendmast in de plaats Kirkby in brand te hebben gestoken. Dat deed hij nadat hij op internet claims had gelezen dat de uitrol van het nieuwe mobiele 5G-netwerk zorgde voor verspreiding van het virus.

De mast die hij in brand had gestoken, was elf dagen niet operationeel. De schade wordt geschat op 10.000 tot 15.000 pond (omgerekend zo'n 11.200 tot 16.800 euro).

Eerder was de Brit al 29 keer veroordeeld voor andere zaken, onder meer voor het bezit van een vuurwapen en mishandeling.

In Nederland werden de afgelopen weken 29 zendmasten in brand gestoken. De politie heeft tot nu toe zes verdachten aangehouden, maar er is nog niemand veroordeeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nog geen mededeling gedaan over de motieven van de verdachten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedde eerder dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.