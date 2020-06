Sonos heeft het nieuwe besturingssysteem Sonos S2 uitgebracht voor zijn speakers. Daarmee wordt onder meer de audiokwaliteit verbeterd. Ook is er een nieuwe app. Enkele oudere Sonos-apparaten worden niet ondersteund.

Met Sonos S2 wordt audiotechnologie in hogere resolutie ondersteund, zoals Dolby Atmos. Ook belooft Sonos een verbeterde beveiliging en bediening. S2 biedt daarnaast de mogelijkheid om meerdere kamers op een systeem aan te sluiten, zodat bijvoorbeeld muziek op een hele verdieping kan worden afgespeeld.

Het al eerder aangekondigde Sonos S2 vormt de basis voor alle nieuwe en toekomstige apparaten van het bedrijf. Sonos heeft daarom een nieuwe Sonos S2-app uitgebracht waarmee de ondersteunde apparaten voortaan te bedienen zijn.

Oudere speakers die niet met S2 werken, blijven te bedienen via de oude Sonos-app. Die blijft beschikbaar onder de naam Sonos S1 Controller. Apparaten die niet meer ondersteund worden, zijn onder meer de originele Zone Player en de eerste generatie Play:5 en de Bridge.

Deze Sonos-speakers worden wel en niet ondersteund in het S2-systeem. Bron: Sonos.

Mensen met zowel ondersteunde als niet-ondersteunde speakers in huis, kunnen ervoor kiezen om alle speakers via het oude S1-systeem te gebruiken. Mensen die van de nieuwe functies gebruik willen maken, zullen de speakers moeten opsplitsen in verschillende groepen.

De nieuwe Sonos-app is gratis te downloaden op iOS en Android.