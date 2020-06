Twitter werkt aan een nieuw systeem om accounts van gebruikers te verifiëren met een blauw vinkje achter de accountnaam. Dat staat in een tweet van onderzoeker Jane Manchun Wong. Twitter bevestigde de inhoud van de tweet daarna in gesprek met The Verge.

Wong ontdekte dat de functie voor de aanvraag van een blauw vinkje terugkeert in de accountinstellingen van Twitter. Het bedrijf bevestigt dat de functie bestaat, maar geeft verder geen commentaar.

Het blauwe vinkje is een begrip op Twitter. Het icoontje staat naast de naam van een gebruiker als het account is geverifieerd. Meestal gaat het om accounts van bekende personen.

Twitter kreeg kritiek op vinkje voor extreemrechtse gebruiker

Twitter heeft de behandeling van verificatieaanvragen in 2017 gepauzeerd. Het sociale medium had kritiek gekregen, omdat het een extreemrechtse gebruiker een blauw vinkje had gekregen. Critici vonden dat Twitter daarmee steun betuigde aan extreemrechtse groeperingen.

Volgens Twitter is het vinkje nooit bedoeld als erkenning voor de inhoud van tweets, maar weten mensen hierdoor dat een account van een bekende persoon authentiek is.

Het is niet duidelijk hoe Twitter zijn beleid rondom het verificatieproces zal aanpassen en aan welke voorwaarden een gebruiker moet voldoen om in aanmerking te komen. Ook is niet bekend wanneer de functie weer beschikbaar is.

Verificatieproces was 'kapot'

Twitter-CEO Jack Dorsey zei twee jaar geleden dat het verificatieproces voor een blauw vinkje "kapot" was. Hij was toen van plan om het voor alle gebruikers mogelijk te maken een blauw vinkje aan te vragen om zo de identiteit van gebruikers te bevestigen.

Maar het bedrijf bleek daar te weinig capaciteit voor te hebben. Twitter focuste zich daarna voornamelijk op het verifiëren van accounts van politici. Eerder dit jaar werden blauwe vinkjes uitgedeeld aan gezondheidsautoriteiten, zodat die als betrouwbare partijen informatie over het coronavirus kunnen delen.