Gebruikers van Google Maps kunnen voortaan in een oogopslag zien welke coronamaatregelen gelden in de plaats waar zij naartoe reizen, die mogelijk de reis kunnen beïnvloeden, meldt Google-moederbedrijf Alphabet maandag in een blogpost.

Maps toont voortaan hoe druk een trein- of busstation is waar iemand gebruik van wil maken en waar reizigers gecontroleerd kunnen worden op het coronavirus tijdens de reis.

Aanvullende maatregelen, zoals plaatsen waar het verplicht is om mondkapjes te dragen, zijn ook zichtbaar.

Google rolt de update onder meer uit in Nederland, Frankrijk, Argentinië, India, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In de voorgaande maanden heeft het bedrijf locatiedata van miljarden gebruikers in 131 landen geanalyseerd om mobiliteit van de bevolking tijdens de coronacrisis in kaart te brengen.