TikTok-moederbedrijf ByteDance schermt internationale data van TikTok en andere apps af voor Chinese medewerkers, schrijft Pingwest. Zo hoopt ByteDance Chinese invloed binnen de sociale videoapp tegen te gaan.

Door de Chinese medewerkers toegang te ontzeggen tot de verzameling broncodes die voor de producten buiten China zijn bedoeld, zouden de Chinese medewerkers geen toegang meer hebben tot gevoelige data van TikTok-gebruikers.

In Los Angeles is onlangs ook een apart centrum voor data-opslag en -verwerking geopend. Het plan zou zijn om deze centra wereldwijd per regio op te zetten waar de app zijn gebruikers heeft.

ByteDance stelde in mei voormalig Disney-topman Kevin Mayer aan als nieuwe directeur van TikTok. Door het bedrijf uit Chinese handen te houden, zou het inmenging van andere overheden willen voorkomen.