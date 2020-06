De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft een nieuwe functie aan de website NPO Start toegevoegd: NPO Samen. Hiermee kunnen gebruikers met meerderen tegelijk een NPO-programma bekijken en er via de webcam direct over chatten.

Hoewel de coronamaatregelen langzaam versoepelen, blijven veel Nederlanders vaker thuis. Daarom besloot NPO met een nieuwe toepassing te komen die in ieder geval de komende drie maanden via de computer en laptop te gebruiken is.