Een aantal iPhone-bezitters heeft last van een groene tint op het scherm, die tot enkele seconden na ontgrendeling zichtbaar blijft. Dat melden gebruikers afgelopen weekend op onder meer Reddit.

De problemen lijken zich vooral voor te doen op de iPhone 11, iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max. Maar ook enkele mensen met een iPhone X en iPhone XS zeggen een groene waas te zien na het openen van de telefoon.

Het is niet duidelijk waar de problemen precies vandaan komen. Na een paar seconden kleurt het scherm weer normaal. Volgens getroffen gebruikers gebeurt het niet altijd nadat het toestel wordt ontgrendeld.

Sommige mensen zeggen dat de groene tint alleen verschijnt als de donkere modus en Night Shift zijn ingeschakeld. Andere gebruikers zeggen dat het probleem is ontstaan nadat ze iOS 13.4 hadden geïnstalleerd. Daarmee is het mogelijk een probleem in de software.

Installatie van het besturingssysteem iOS 13.5 zou volgens enkele gebruikers voor verbetering zorgen. Deze versie is vooralsnog enkel als bètaversie beschikbaar. Apple heeft nog niet gereageerd.