Apple heeft een patent op een camerafunctie waarmee gebruikers een groepsselfie kunnen maken terwijl ze niet in dezelfde ruimte zijn, meldt Patently Apple.

Apple spreekt in het patent over "synthetische groepsselfies". Daarmee kan de gebruiker selfies met anderen maken zonder de socialdistancingregels te overtreden.

In het patent wordt beschreven dat een gebruiker anderen kan uitnodigen om mee te doen aan een groepsselfie. Dat gebeurt via hun eigen camera's, bijvoorbeeld op de iPhone. Software zorgt vervolgens dat de deelnemers in één afbeelding komen te staan.

Zo ziet Apple de groepsselfies voor zich in het patent. Bron: Apple/USPTO

Met groepsselfies kunnen de posities van deelnemers binnen de groep worden verschoven. Gebruikers zouden de foto waar iedereen op staat kunnen opslaan, maar ook de versie waarop alleen zij zelf staan.

Het idee voor dit soort selfies werd in 2018 door Apple ingediend, maar is pas sinds deze maand aan het bedrijf toegewezen. Omdat het om een patent gaat, is niet duidelijk of de functie daadwerkelijk in software op Apples apparaten terechtkomt.