Facebook heeft naar eigen zeggen "ongeveer 190 accounts" met een link met haatgroepen verwijderd, meldt AP News zaterdag. Het gaat om accounts die gelinkt worden aan white supremacy-bewegingen. Deze groepen achten witte mensen superieur aan mensen met een donkerdere huidskleur.

Dergelijke accounts werden niet alleen op Facebook aangetroffen, maar ook op Instagram. Die hadden een link met de zogenoemde Proud Boys en de American Guard, twee groepen die al waren geblokkeerd.

Volgens een woordvoerder van Facebook werden mensen via de accounts opgeroepen antiracismeprotesten te bezoeken om die te verstoren. Daarbij werd in sommige gevallen gevraagd wapens mee te nemen. De specifieke plannen in de berichten zijn niet bekendgemaakt.

Facebook probeert dit soort haatgroepen al langer van zijn platforms te weren. In maart vorig jaar maakte het bedrijf bekend berichten met verwijzingen naar white nationalism (een staat voor witte mensen) en white separatism (de scheiding van witte mensen van anderen met een donkerdere huidskleur) te verwijderen.