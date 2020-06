De huidige versie van Android kwam uit in september 2019 en Google is druk bezig met de volgende versie van het besturingssysteem voor mobiele apparaten. Android 11 moet later dit jaar verschijnen en dit zijn de belangrijkste nieuwe functionaliteiten die we kunnen verwachten.

Aandacht voor chatten en privacy

In Android 10 zette Google al een belangrijke stap om gebruikers meer controle te geven over wat apps wel en niet mogen doen met hun persoonlijke gegevens en locatiedata. In Android 11 lijkt deze lijn te worden doorgezet.

Gebruikers moesten in Android via een pop-up al toestemming geven aan een app als deze toegang wilde tot bepaalde data of bijvoorbeeld locatiegegevens. In Android 11 wordt aan deze pop-up de optie toegevoegd om eenmalig toestemming te geven. De app moet dan elke keer opnieuw toestemming vragen om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens.

Ook is er meer aandacht voor chatberichten in Android. Net als voor Facebook Messenger moet het voor alle chatapps mogelijk worden om recente conversaties in chatbubbels weer te geven. Het hangt af van de ontwikkelaars van de chatapps of de chatbubbels ook gebruikt kunnen worden in Android 11.

Voorbereidingen op 5G en verschillende displays

De uitrol van 5G is begonnen en steeds meer nieuwe toestellen ondersteunen 5G. Android 11 stelt applicaties in staat om te detecteren wanneer een telefoon een sterk 5G-signaal ontvangt, zodat een applicatie bijvoorbeeld een hogere beeldkwaliteit voor streams kan activeren.

5G is niet de enige nieuwe technologie waar Android 11 rekening mee houdt. De afgelopen tijd zijn er meerdere telefoons uitgekomen met een opvouwbaar scherm, maar nog lang niet alle apps zijn hierop ingesteld. In Android 11 wordt het voor ontwikkelaars makkelijker om hun apps te laten detecteren of een telefoon (gedeeltelijk) is dichtgeklapt.

Daarnaast laat Google ontwikkelaars kiezen of ze gebruik willen maken van de hogere verversingssnelheden die in sommige topmodellen zitten. Ontwikkelaars kunnen aangeven of ze willen dat hun app in 60Hz, 90Hz of 120Hz weergegeven worden.

Naast deze grote veranderingen krijgt Android 11 ook een notificatiegeschiedenis, kun je zonder aparte app opnemen wat er op je scherm gebeurt en moet het mogelijk worden voor gebruikers om de aanraakgevoeligheid van het scherm in te stellen.

Wanneer komt Android 11?

In februari van dit jaar kregen ontwikkelaars al een eerste versie te zien van Android 11 en begin juni hebben de eerste mensen met een Pixel-telefoon toegang gekregen tot de bétatest. Google heeft de publieke bètatest uitgesteld vanwege de onrust in de Verenigde Staten, maar het is de bedoeling dat de nieuwe versie van Android na de zomer verschijnt. Google heeft nog geen datum genoemd voor de release van Android 11.