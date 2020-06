Maandag 8 juni is er weer een test met NL-Alert, waarbij het controlebericht ook zichtbaar zal zijn op reisinformatieschermen van de NS. Het controlebericht wordt op maandag rond 12.00 uur uitgezonden en verschijnt op mobiele telefoons, reclameborden en informatieschermen.

Bij noodsituaties zoals een grote brand, aanslag of epidemie kunnen via NL-Alert waarschuwingen verzonden worden. Deze krijgen burgers te zien op hun mobiele telefoon. Zo werd op zondag 22 maart een landelijk NL-Alert verstuurd om coronamaatregelen onder de aandacht te brengen.

Een paar keer per jaar wordt het systeem getest om te kijken of dergelijke berichten goed worden verzonden en te meten hoeveel mensen de waarschuwingen ontvangen. De laatste test was op 2 december 2019. Toen ontvingen bijna dertien miljoen mensen het controlebericht.

Bij de vorige test werd op sommige plekken ook al een NL-Alert controlebericht getoond op reisinformatieschermen van bussen, trams en metro's. Ook worden digitale reclameborden ingezet om het NL-Alert weer te geven.

In maart dit jaar werd in de NL-Alert app een datalek ontdekt. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid adviseerde in april de app te verwijderen. Burgers hebben de app niet nodig om de waarschuwingen van NL-Alert te ontvangen op hun mobiele telefoon, omdat dit bericht wordt verzonden via cellbroadcast.