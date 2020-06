Facebook gaat het bestaande contentbeleid onder de loep nemen, maakt Facebook-CEO Mark Zuckerberg vrijdag bekend. Het bedrijf kreeg de afgelopen weken kritiek over zich heen, onder meer van Facebook-medewerkers, op de beslissing geen actie te ondernemen tegen een controversieel bericht van Trump.

Zuckerberg wil naar andere manieren gaan kijken om om te gaan met content die de regels van het platform geheel of gedeeltelijk overtreedt. Op dit moment heeft Facebook alleen de keuze tussen het bericht volledig verwijderen of het bericht laten staan.

De uitspraak van Zuckerberg komt nadat er ophef is ontstaan over een bericht van Donald Trump op het platform. In het bericht dreigt Trump geweld te gebruiken tegen demonstranten in Minneapolis die de straat op zijn gegaan na de dood van een zwarte ongewapende Amerikaan door een witte politieagent. "Wanneer het plunderen begint, begint het schieten", schreef de Amerikaanse president.

Facebook had besloten dat het bericht op het platform mocht blijven staan en koos daarbij voor een andere aanpak dan concurrent Twitter, waar het dreigement werd afgeschermd. Dat standpunt heeft intern geleid tot protesten van medewerkers.

Worstelde met beslissing bericht Trump te laten staan

"Ik weet dat velen van jullie denken dat we de berichten van de president vorige week op de een of andere manier hadden moeten bestempelen", schrijft Zuckerberg vrijdag. "We gaan kijken naar andere mogelijkheden voor het omgaan met content die de richtlijnen van Facebook volledig of gedeeltelijk overtreedt, anders dan de harde keuze tussen het laten staan of het verwijderen van een bericht."

Uit interne opnames bleek eerdere deze week al dat Zuckerberg van plan is het beleid omtrent het bericht van Trump te gaan heroverwegen. In de audio-opnames vertelt Zuckerberg dat hij worstelde met het dilemma om het bericht al dan niet zichtbaar te laten staan.

Zuckerberg zegt daarnaast dat Facebook zich meer in gaat zetten voor rassenrechtvaardigheid en belooft tools te gaan ontwikkelen die gebruikers moeten aanmoedigen om te gaan stemmen bij verkiezingen.