Met het embedden van een Instagram-post op een website wordt niet automatisch aan het auteursrecht voldaan, schrijft een woordvoerder van Instagram in een e-mail aan Ars Technica. Websites hebben toestemming van de fotograaf nodig voordat ze een post mogen doorplaatsen.

De verklaring van Instagram volgt na twee rechtszaken die fotografen hadden aangespannen tegen mediaplatformen die foto's doorplaatsten. Een fotograaf had Newsweek aangeklaagd wegens inbreuk op het auteursrecht. Dat medium had zonder toestemming van de fotograaf een foto van Instagram geëmbed op zijn website.

Newsweek antwoordde dat het geen toestemming van de fotograaf nodig had om de foto te plaatsen, omdat het via Instagram indirect rechten kon krijgen, middels een zogenoemde sublicentie. Het medium verwees daarbij naar de servicevoorwaarden van Instagram. Eerder deze week oordeelde een rechter in New York echter dat Newsweek de klacht van een fotograaf niet kon afwijzen op basis van deze servicevoorwaarden.

Uitspraken staan haaks op elkaar

Dit staat haaks op een eerdere uitspraak. In april oordeelde een rechter nog in het voordeel van de website Mashable, die door een fotograaf werd aangeklaagd vanwege het embedden van zijn foto. De rechter bepaalde toen dat Instagram foto's in sublicentie zou kunnen geven aan sites die de berichten embedden.

Nu verduidelijkt Instagram het beleid in het voordeel van de fotografen. Het beleid van Instagram "vereist dat derden de benodigde rechten toegewezen krijgen door de rechthebbenden", aldus een woordvoerder van het bedrijf. "Dit houdt onder meer in dat ze een licentie nodig hebben om inhoud te delen."

Instagram vertelde Ars Technica daarnaast dat het platform kijkt naar andere manieren waarop gebruikers de controle over het embedden van hun posts houden. Nu kunnen fotografen het embedden van hun foto's alleen voorkomen door hun posts privé te maken, wat hun bereik op het platform erg beperkt.