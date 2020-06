De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een brief gestuurd aan de branchevereniging van supermarkten om te waarschuwen voor het onrechtmatig inzetten van camera's voor gezichtsherkenning. Dat schrijft de toezichthouder vrijdag op zijn website.

De privacytoezichthouder schrijft de afgelopen tijd signalen te hebben ontvangen dat meerdere supermarkten gezichtsherkenning willen inzetten. Volgens de privacywet mag gezichtsherkenning alleen gebruikt worden als de gefilmde mensen daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven, of als het inzetten van de technologie een "zwaarwegend algemeen belang" dient.

De beveiliging van een supermarkt valt niet onder dit zwaarwegend algemeen belang, stelt de toezichthouder. "Daarom wijzen wij de supermarktbranche nu op de regels en grijpen wij in waar dat nodig is", zegt Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP.

'We moeten een surveillancesamenleving voorkomen'

"Gezichtsherkenning is een zwaar middel", zegt Verdier, vicevoorzitter. "Daarmee zijn mensen op grote schaal te volgen. Dat begint misschien bij een supermarkt, die met één druk op de knop kan opzoeken hoe vaak jij de winkel binnenkomt en wat jij dan koopt. Dat eindigt bij een situatie dat we continu gevolgd worden, met gezichtsherkenning in alle winkels en op straat. Zo'n surveillancesamenleving moeten we voorkomen."

De brief aan het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) bevat voorlichting over de inzet van gezichtsherkenning. De AP vraagt de branchevereniging deze informatie met supermarkten te delen.

Daarnaast zegt de toezichthouder contact op te nemen met leveranciers van camera's voor gezichtsherkenning met de vraag aan welke sectoren zij deze camera's leveren.