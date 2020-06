Facebook gaat de pagina's en berichten die afkomstig zijn van wat Facebook ziet als staatsgecontroleerde media voorzien van een label. Dat maakt Facebook donderdag bekend in een blogpost.

Facebook heeft een lijst opgesteld van media waar het label op wordt toegepast. Het bedrijf zal het label vanaf het begin op ongeveer tweehonderd pagina's aanbrengen, waaronder de pagina's van Russia Today, de Iraanse Press TV en het Chinese Xinhua News.

De labels zijn wereldwijd te zien op de pagina's van de media in kwestie. Vanaf volgende week zal Facebook ook individuele posts van deze media voorzien van een label. Dat zal in eerste instantie alleen in de VS gebeuren, maar wordt uitgebreid naar andere landen, weet CNN.

Nathaniel Gleicher, hoofd van het beveiligingsbeleid van Facebook, vertelde donderdag aan CNN dat het bedrijf er hiermee voor wil zorgen dat gebruikers meer weten over waar de informatie die zij onder ogen krijgen vandaan komt. "Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat het publiek ziet en begrijpt wie er achter deze informatie zit."

Facebook heeft 65 experts geraadpleegd om zijn eigen criteria te creëren om te bepalen welke media een label krijgen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar waar de financiering van het mediaplatform vandaan komt, redactionele transparantie en of derden kunnen bevestigen dat het platform onafhankelijk opereert. Mediaplatformen die voorzien zijn van een label, kunnen daar bezwaar tegen maken.

Een woordvoerder van Russia Today, een van de media die een label krijgen, veroordeelde de stap van Facebook in een mail aan CNN als "een goed voorbeeld van nepnieuws". Volgens de woordvoerder probeert Facebook "de rest van de wereld te vertellen wat het wel en niet kan zeggen".