Pinterest maakt het makkelijker om met behulp van je camera te shoppen en krijgen Google Maps en Apple Maps er een geduchte concurrent bij? Dit zijn de Apps van de Week.

Citymapper

Een populaire reis-app die tot voor kort enkel in de Randstad beschikbaar was, is vanaf nu in heel Nederland te gebruiken. Citymapper is een fijn alternatief voor andere navigatieapps, omdat de app het net even anders aanpakt.

Reis je met het openbaar vervoer dan is Citymapper het proberen waard. De app heeft een overzichtelijk ontwerp en geeft je alle ruimte om de app zo in te stellen dat hij goed bij jouw reis past. Reis je bijvoorbeeld iedere dag dezelfde route van en naar je werk? Dan kun je deze aan het startscherm toevoegen. Zo kun je iedere ochtend even checken of de trein wel of niet rijdt.

Citymapper ondersteunt reisinformatie over de bus, metro, tram en de pont en bevat daarnaast ook de optie om deelfietsen- of taxidiensten aan te vinken. Ook handig als je een keer op een stedentrip gaat en op zoek bent naar een betrouwbare en fijne app om daar je weg te vinden met het ov.

Download Citymapper voor Android of iOS (gratis)

Pinterest

Pinterest heeft een handige update doorgevoerd voor mensen die de app gebruiken om bijvoorbeeld op zoek te gaan naar nieuwe meubels. Met het nieuwe 'Shop'-tabblad in het Lens-onderdeel van de app kun je een foto maken van een product, waarna Pinterest op zoek gaat naar producten die daar op lijken.

Zie je ergens een leuke lamp staan, dan kun je zo dus snel achterhalen hoe duur deze ongeveer is en waar je soortgelijke modellen aan kunt schaffen. Pinterest probeert al langer om meer mensen via de app spullen te laten kopen. En als mensen iets kopen op Pinterest, zijn het volgens de populaire app vooral meubels.

Download Pinterest voor Android of iOS (gratis)

Dead Cells

De geliefde en razend populaire indiegame Dead Cells maakt deze week eindelijk de overstap naar Android. In Dead Cells is het aan jou om uit een gevangenis te ontsnappen, wat in dit spel vooral neerkomt op talloze monsters en vijanden verslaan en obstakels overwinnen die op het eerste gezicht vaak onmogelijk lijken.

Hoewel Dead Cells het goed deed op spelcomputers, is het spel bij uitstek geschikt voor smartphones. Iedere keer als je het loodje legt begin je namelijk weer bij het begin, maar ontgrendel je wel steeds meer wapens en upgrades. Daardoor gaat het steeds iets beter en kan ook een speelsessie van een kwartiertje al bijdragen aan je voortgang. Dead Cells is vanaf nu ook voor Android beschikbaar voor een eenmalige aanschafprijs van 8,99 euro. Daarmee is de game een stuk goedkoper dan op spelcomputers, maar wel een stuk duurder dan de gemiddelde game in de Play Store.

Download Dead Cells voor Android (8,99 euro)