Wat is de beste onderwatercamera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Onderwatercamera's zijn naast waterdicht ook goed bestand tegen kou, zand en stof. Ze worden ook wel outdoorcamera's genoemd. Dat je camera tegen een extra stootje kan, is sowieso een handige eigenschap. Maar de keuze is beperkt, er zijn niet zo veel van dit soort camera's op de markt. Ze kunnen ook behoorlijk prijzig zijn.

De Consumentenbond test fotocamera's op onder meer fotokwaliteit, film- en videokwaliteit, bediening, resolutie en scherpte. Er zijn in totaal 233 fotocamera's getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie onderwatercamera's is een camera van Nikon de Beste uit de Test. Een goedkoper alternatief is een model van Fujifilm.

De Nikon is al langer op de markt (2017), maar verslaat nog steeds zijn concurrenten. Met een 6,2 scoort hij niet heel hoog, maar is toch de Beste uit de Test. Om een camera goed waterdicht te maken, lever je in op fotokwaliteit en bediening. In de test scoren alle onderwatercamera's relatief laag.

De Nikon springt eruit omdat hij bijna op alle onderdelen een voldoende scoort. Wat opvalt is dat de fotokwaliteit zelfs bij weinig licht redelijk is. Dat is bij veel andere modellen niet het geval.

Het scherm is goed en je hebt op de display een dieptemeter, elektronisch kompas en barometer. Ook zit er een videolamp op, wat handig is bij het filmen. De camera is goed met één hand te bedienen.

Minpunten zijn de matige videokwaliteit en kleurweergave. Ook heeft hij snel last van lichtreflecties. Hij heeft geen aanraakscherm en geen zoeker, wat bij gebruik onderwater trouwens ook niet goed zou werken.

De Fujifilm is een goed alternatief als je wat minder te besteden hebt en vooral wil fotograferen. De fotokwaliteit is vergelijkbaar met die van de Nikon. Voor filmen is deze camera minder geschikt. Het kan wel, maar de videokwaliteit is onvoldoende.

De camera is compact en prettig in het gebruik. De knoppen zijn slim geplaatst.

Net als de Nikon heeft deze camera geen aanraakscherm en zoeker.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.