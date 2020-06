Het Amerikaanse bedrijf Kitty Hawk stopt met de ontwikkeling van zijn elektrische watervliegtuig Flyer, maakt het bekend op zijn website. Volgens het bedrijf levert werken aan het product niet langer bruikbare inzichten op die nodig zijn voor de bouw van dit soort voertuigen.

Kitty Hawk onthulde de Flyer in 2017, nadat het vliegtuig zo'n twee jaar in ontwikkeling was. Uniek aan het elektrische voertuig is dat het verticaal kon opstijgen en landen. Destijds beloofde het bedrijf dat het product aan het einde van dat jaar te bestellen zou zijn.

Nu de ontwikkeling van Flyer wordt stopgezet, richt Kitty Hawk zich op Heaviside, een ander elektrisch vliegtuig van het bedrijf. Daarnaast onthulde het bedrijf in 2018 een elektrisch tweepersoonsvliegtuig met de naam Cora. Een jaar geleden kondigde Kitty Hawk aan voortaan samen met Boeing aan dit project te werken.

Oud-Google-topman Sebastian Thrun staat aan het hoofd van Kitty Hawk. De Duitser was bij Google oprichter van X, de afdeling voor experimentele projecten waar onder meer de zelfrijdende auto en Google Glass uit voortkwamen.