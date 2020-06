Singapore ontwikkelt een draagbare gadget die moet helpen te achterhalen bij wie een coronapatiënt de afgelopen tijd in de buurt is geweest. Als het apparaat werkt, krijgen alle 5,7 miljoen inwoners er een, meldt de Singaporese overheid vrijdag.

"We ontwikkelen een draagbaar apparaat waardoor (het achterhalen van contacten, red.) niet afhankelijk is van het bezit van een smartphone", zei buitenlandminister Vivian Balakrishnan. "Het zal ervoor zorgen dat we allemaal beschermd zijn."

Singapore was een van de eerste landen die een smartphone-app uitbracht waarmee achterhaald kon worden bij wie mensen in de buurt zijn geweest, een aanpak die sindsdien door veel landen wordt gekopieerd. De app maakt gebruik van bluetooth, maar die technologie is beperkt en de app wordt niet door een meerderheid van de bevolking gebruikt.

Het is onbekend of de gadget ook gebruik gaat maken van bluetooth. Er zijn ook andere draadloze technologieën beschikbaar waarmee nauwkeuriger signalen tussen apparaten uitgewisseld kunnen worden. De kans is daardoor kleiner dat iemand onterecht gewaarschuwd wordt of juist geen waarschuwing ontvangt terwijl dat wel had gemoeten.

Het is nog niet duidelijk wanneer de ontwikkeling van het apparaat af moet zijn. Singapore kent op dit moment formeel bijna 37.000 bevestigde besmettingen met het coronavirus.

