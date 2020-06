Hackers, vermoedelijk onder leiding van de Iraanse en Chinese regering, hebben onlangs hun pijlen gericht op de e-mailaccounts van campagnemedewerkers van de zittende Amerikaanse president Donald Trump en presidentskandidaat Joe Biden. Dat maakt Shane Huntley, een senior beveiligingsfunctionaris van Googles Threat Analysis Group, donderdag bekend via Twitter.

De Iraanse hackers zouden zich via een phishingaanval richten op de campagne van Trump en de Chinese hackers op de campagne van Biden. Volgens de beveiligingsfunctionaris zijn er geen aanwijzingen dat de aanvallen geslaagd zijn en de hackers toegang tot de e-mailaccounts hebben gekregen.

"We hebben de gebruikers die getarget zijn een waarschuwing gestuurd en we hebben de informatie doorgestuurd naar de federale wetshandhaving", vertelde een woordvoerder van Google. Het bedrijf weigerde meer details over de aanvallen te delen.

Vertegenwoordigers van de campagnes van Biden en Trump hebben nog niet op het nieuws gereageerd.

Dit is niet de eerste keer dat hackers zich richten op een presidentiële campagne. Microsoft meldde in oktober vorig jaar dat een hackersgroep, vermoedelijk onder leiding van de Iraanse regering, in augustus en september toegang probeerde te krijgen tot accounts van een Amerikaanse presidentskandidaat.

Het softwarebedrijf had niet bekendgemaakt om welke presidentskandidaat het ging, maar bronnen zeiden destijds tegen persbureau Reuters dat het campagneteam van Trump het doelwit was.