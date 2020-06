De politie heeft een 24-jarige man uit Veenendaal aangehouden voor het afpersen van ten minste negen mkb-bedrijven met ddos-aanvallen. Dat meldt de politie donderdag.

Bij een ddos-aanval worden servers van een website bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, waardoor ze bezwijken en het bezoek voor reguliere bezoekers moeilijk of onmogelijk wordt. Het uitvoeren van een ddos-aanval is strafbaar.

De verdachte zou bedrijven een afpersbericht hebben gestuurd waarin stond dat het bedrijf voor een bepaalde datum bitcoins moest overmaken. Gebeurde dit niet, dan zou de website van het bedrijf worden platgelegd totdat alsnog betaald werd.

Om zijn afpersbericht kracht bij te zetten zou de verdachte een korte ddos-aanval uitvoeren op de website van het bedrijf. Bij een aantal bedrijven is de verdachte volgens de politie nog voor het verstrijken van de termijn in het afpersbericht overgegaan tot een grote ddos-aanval.

De schade is aanzienlijk, schrijft de politie. Sommige websites van bedrijven zoals webshops en groothandels zijn meerdere uren uit de lucht geweest.

De verdachte werd dinsdag aangehouden. Bij de aanhouding is onder meer een automatisch vuurwapen aangetroffen, ook is de auto van de verdachte in beslag genomen voor nader onderzoek. De recherche onderzoekt of de verdachte in verband kan worden gebracht met meer aangiften.