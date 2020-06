VoetbalTV daagt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor de rechter, maakt het videoplatform donderdag bekend. De privacytoezichthouder is in 2018 een onderzoek gestart naar het cameragebruik van het platform, maar een besluit blijft uit. Nu dreigt faillissement.

Mediabedrijf Talpa Network brengt in samenwerking met de KNVB wedstrijden in het amateurvoetbal in beeld. Met behulp van 'slimme' camera's maakt het platform automatische videoregistraties van amateurwedstrijden, software kan automatisch samenvattingen maken en doelpunten belichten. Ruim 150 amateurverenigingen maken gebruik van VoetbalTV

Maar de camera's van VoetbalTV riepen privacyvragen op. De privacytoezichthouder is in december 2018 een onderzoek gestart naar de activiteiten van het videoplatform en kwam tot een negatief oordeel over de verwerking van persoonsgegevens.

VoetbalTV wil dit oordeel aanvechten, maar dat kan pas als de consequenties daarvan door de AP worden bekendgemaakt, stelt het platform. "Maar die stap wordt al maandenlang niet gezet."

Faillissement dreigt

In afwachting van de eventuele consequenties van de AP, kan VoetbalTV geen nieuwe contracten afsluiten met clubs en sponsors. "De afgelopen maanden was de VoetbalTV al genoodzaakt afscheid te nemen van meer dan 65 procent van haar medewerkers. Als er nog langer niets gebeurt, dan zal op uiterlijk 1 september 2020 het doek voor ons vallen", aldus het videoplatform.

Maarten Hoffer, directeur van VoetbalTV: "We hebben meermaals de urgentie aangegeven bij de AP. Al voor de coronacrisis lieten ze alle deadlines verstrijken. Wij willen zo snel mogelijk met de AP in gesprek over wat er wél kan, iets wat we al 1,5 jaar proberen."

De Autoriteit Persoonsgegevens kan tegen NU.nl niet ingaan op de rechtszaak of over het onderzoek dat loopt naar VoetbalTV. "Zolang de procedure loopt kunnen we hier geen uitspraken over doen."