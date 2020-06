De versleutelde berichtenapp Signal heeft een nieuwe functie toegevoegd aan zijn iOS- en Android-app. Hiermee kunnen gebruikers gezichten op foto's wazig maken, zodat personen onherkenbaar zijn.

In de recentste versie van de app is het mogelijk om gezichten onherkenbaar te maken voordat de gebruiker een foto naar iemand anders verstuurt. De app herkent gezichten zelf en kan op basis daarvan een waas toevoegen. Dat is ook handmatig te doen.

De aanpassingen aan een foto vinden op het toestel van de gebruiker plaats. Plaatjes worden dus niet eerst naar een server geüpload.

Signal-medeoprichter Moxie Marlinspike noemt dit een goede tijd om een functie als deze uit te brengen, omdat veel mensen de straat opgaan om tegen racisme te protesteren. "We hebben nagedacht over hoe wij mensen op straat kunnen steunen", schrijft Marlinspike op de Signal-website. "Eén ding werd ons snel duidelijk: 2020 is een goed jaar om je gezicht te bedekken."