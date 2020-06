SpaceX heeft in de nacht van woensdag op donderdag wederom zestig internetsatellieten gelanceerd. Het was voor het eerst dat een Falcon 9-raket landde die al vier keer eerder had gevlogen, meldt de ruimtevaartorganisatie donderdag op Twitter.

Bij de lancering waren verder geen astronauten aan boord. De raket bracht zestig satellieten de ruimte in van het Starlink-project. Daarmee wil SpaceX vanuit de ruimte breedbandinternet gaan aanbieden. Dat moet vooral gebeuren in gebieden waar het lastig of onmogelijk is om internet aan te leggen of waar het internet onstabiel is.

De satellieten werden met succes in de ruimte gebracht. In totaal zijn er nu 480 Starlink-satellieten actief. De Falcon 9-raket landde na de lancering op een droneschip in zee.

Voor het eerst test SpaceX ook een satelliet die weerkaatsingen van de zon tegenhoudt. Het gaat om een van de zestig satellieten met zo'n systeem, dat ervoor moet zorgen dat ze geen telescopen belemmeren.

Eerder spraken astronomen zorgen uit over het project. Volgens hen zouden duizenden laaghangende satellieten het zicht van telescopen en daarmee toekomstige ontdekkingen verstoren. SpaceX-directeur Elon Musk beloofde dat Starlink de astronomie niet in de weg zou zitten. "We zijn heel begaan met de wetenschap."