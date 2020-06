Een van de grootste techbeurzen ter wereld, de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, gaat volgend jaar in januari gewoon door als het aan de organisatie ligt. Wel worden er maatregelen genomen tegen het coronavirus.

De CES-organisatie zegt wel aanpassingen te maken om de techbeurs door te laten gaan, zonder dat het coronavirus zich onder bezoekers verspreidt.

Zo worden gangpaden verbreed, wordt afgeraden om handen te schudden en worden tijdens conferenties stoelen verder uit elkaar gezet. Ook wordt overwogen temperatuurscans te doen aan de deur en zullen meer presentaties via livestreams te volgen zijn.

Het is niet bekend wat de maatregelen betekenen voor de aanwezigheid van het publiek. Jaarlijks komen er tienduizenden mensen op de beurs af, die dicht op elkaar lopen en zitten. De organisatie schrijft niet of er bij de volgende editie minder mensen aanwezig kunnen zijn.

Beurzen wereldwijd afgeblazen of alleen online

CES ging begin dit jaar, voor de uitbraak van het virus, nog wel door. Andere beurzen en techbijeenkomsten werden afgelast. Zo ging het Mobile World Congress in Barcelona niet door en zijn evenementen zoals Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC alleen online te volgen.

Techbeurs IFA zal in september met een aantal beperkingen plaatsvinden in Berlijn. De beurs is een stuk kleiner van opzet dan gebruikelijk en alleen mensen met een uitnodiging zijn welkom. Ook is er geen open beursvloer, zijn persconferenties grotendeels digitaal en worden nieuwe producten in kleine groepen gepresenteerd.

