Snapchat stopt met het promoten van het account van de Amerikaanse president Donald Trump op het Discover-tabblad in de app. Dat meldt moederbedrijf Snap aan The New York Times. Het bedrijf noemt als reden "geen stemmen te willen versterken die aanzetten tot racistisch geweld en onrecht".

De beslissing werd volgens het bedrijf afgelopen weekend genomen. Dat gebeurde nadat Trump tweette dat er "wrede honden" en "afschuwelijke wapens" ingezet zouden zijn, als demonstranten het terrein van het Witte Huis hadden betreden.

Al ruim een week worden in de Verenigde Staten en daarbuiten antiracismeprotesten gehouden, nadat een witte politieagent de ongewapende zwarte Amerikaan George Floyd doodde in Minneapolis.

Het account van Trump blijft wel actief op Snapchat, maar wordt niet meer gepromoot. Voorheen verschenen berichten van de president vaker op het Discover-tabblad, waar vaak populaire berichten van beroemdheden worden gedeeld.

De tweet van Trump werd overigens niet gedeeld op zijn Snapchat-account. Ook Twitter greep niet in en liet de tweet staan. Het sociale medium ondernam vorige week wel actie door twee andere tweets van Trump te verbergen. Twitter voorzag de berichten van een label voor mogelijk misleidende informatie.

Volgens Trump willen sociale media republikeinen het zwijgen opleggen. De president dreigde met "strenge regulatie of sluiting" om te zorgen dat dat niet gebeurt.

Facebook verwijdert controversieel bericht niet

Facebook-directeur Mark Zuckerberg besloot om een controversieel bericht van Trump op zijn platform te laten staan. In het bericht reageerde Trump op uit de hand gelopen demonstraties. "Wanneer het plunderen begint, begint het schieten", schreef hij.

Dit bericht werd op Twitter afgeschermd, omdat het regels van het platform overtrad. Hoewel Zuckerberg zou hebben gezegd het bericht "opruiend en schadelijk" te vinden, is de post niet tegen de richtlijnen van Facebook.