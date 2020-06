De website www.nederlandwereldwijd.nl, waarop de adviezen voor vakantiebestemmingen staan, is woensdagavond slecht bereikbaar. Premier Mark Rutte verwees naar de website tijdens de persconferentie op woensdag. Sindsdien laadt de website niet of nauwelijks.

Nederlandwereldwijd.nl is de publiekswebsite van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op de website communiceren de overheid en het RIVM alle informatie voor Nederlanders over wonen, werken en reizen in het buitenland.

Tijdens de persconferentie vertelde Rutte dat het vanaf 15 juni weer mogelijk wordt om in een aantal landen op vakantie te gaan. Hij adviseerde Nederlanders om op de website te kijken voor advies over vakantiebestemmingen.

"Kijk regelmatig op Nederlandwereldwijd.nl en rijksoverheid.nl. Zo wordt de zomer van 2020 een periode van wel ontspannen, maar niet verslappen", aldus Rutte.

