De politie en het Openbaar Ministerie (OM) zien geen relatie tussen de branden die de afgelopen tijd hebben gewoed in zendmasten in Nederland. Ook is er geen georganiseerd crimineel verband gevonden tussen de verdachten, meldt het OM woensdag na onderzoek van de Landelijke Recherche.

De afgelopen weken heeft brand gewoed in 29 zendmasten verspreid door Nederland. Het eerste incident dateert van 3 april. De politie heeft vastgesteld dat al deze branden zijn aangestoken.

De branden hebben geleid tot veel overlast en schade, schrijft het OM. Brand in een zendmast kan ertoe leiden dat het alarmnummer 112 minder goed bereikbaar is in de regio rondom de mast.

Tot nu toe zijn zes verdachten aangehouden, mede door tips van burgers. In alle gevallen wordt onderzocht of verdachten betrokken waren bij meer branden in zendmasten. Het OM schrijft dat er tussen deze verdachten geen georganiseerd crimineel verband is gevonden.

Het OM kan verder nog geen mededeling doen over de motieven van de verdachten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedde eerder dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.