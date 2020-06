Google is aangeklaagd in de Verenigde Staten omdat de Chrome-browser de privacy van gebruikers zou schenden. Google zou ook de gegevens verzamelen van mensen die gebruikmaken van de privémodus van de internetbrowser, volgens de aanklagers is dat illegaal.

Het gaat om een zogeheten 'class-action'-rechtszaak. Bij een class-action-zaak kunnen meer mensen zich aansluiten bij de aanklager. De aanklagers willen dat Googles moederbedrijf Alphabet zeker 5 miljard dollar, zo'n 4,5 miljard euro, aan schadevergoeding betaalt.

Met de privémodus of incognitomodus in de Chrome-browser van Google kunnen gebruikers op het internet zoeken zonder dat de browser deze zoekactiviteit opslaat. Maar volgens de aanklagers verzamelt Google dan alsnog gegevens van gebruikers via Google Analytics, Google Ad Manager en andere applicaties en plug-ins.

Hierdoor kan Google meer te weten komen over de vrienden, hobby's, favoriete gerechten en winkelgewoonten van gebruikers en zelfs de "meest intieme en mogelijk gênante dingen" waarnaar ze online zoeken, aldus de aanklacht.

Een woordvoerder van Google zegt dat het bedrijf zich krachtig zal verdedigen tegen de claims. Google zegt dat de zoekmachine op voorhand eerlijk is over de gegevens die privémodus worden verzameld. "Zoals we duidelijk aangeven elke keer dat gebruikers een nieuw incognitotabblad openen, kunnen websites mogelijk informatie verzamelen over de zoekactiviteit", aldus de woordvoerder.