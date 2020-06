Apple gaat in zes plaatsen in Noord-Brabant met voertuigen rondrijden om in 360 graden foto's van de straat te maken voor zijn navigatiedienst Kaarten, meldt het bedrijf op zijn website.

De voertuigen zullen te vinden zijn in Best, Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Veldhoven en Waalre. Vooralsnog heeft Apple alleen plannen om in juni in Nederland foto's te maken.

De 360 gradenfoto's in Apple Kaarten zijn vergelijkbaar met Street View van Google. Op locaties waar de foto's beschikbaar zijn, kunnen gebruikers in hun Kaarten-app inzoomen op een straat, waarna zij door de straten kunnen navigeren en kunnen rondkijken.

Net zoals Google maakt Apple ook gezichten en kentekens onherkenbaar op 360 gradenfoto's die voor Kaarten worden gepubliceerd. Daarnaast kunnen mensen contact opnemen met het bedrijf als ze niet willen dat hun huis herkenbaar in beeld is.